Подарок
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Подарок
Привет всем. Собираю мнения. Что подарить жене на юбилей? К слову 10 лет уже как совет да любовь у нас)
-
Неваляшка
- Писатель
-
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
-
Re: Подарок
Мои поздравления с оловянной годовщиной, розовой её ещё называют. Конечно, это не значит, что дарить всё розовое) Мне кажется, спустя десятилетие совместной жизни, сложно удивить. Женщины любят все проявления романтики и внимания от мужей, форумы пестрят, как мужчины перестают проявлять внимание, подарки дарят только по праздникам. Вообщем, без разглагольствования, лови хороший онлайн-сервис заказа подарков на все случаи жизни, держу в закладках, podarokservis.ru. Там закажешь подарочный сертификат жене в праздничной упаковке с адресной доставкой. На сайте всё интуитивно понятно, есть фильтры цен, тематик, есть прям такой, раздел для неё. Ребята проверенные, надёжные, оперативно помогают с выбором, не впаривают, без лишних слов и оперативно доставляют. Можешь платить прям на сайте. Полёт на планёре или управление самолетом, мне кажется это очень необычное и запоминающееся событие. Но, смотри сам, что она у тебя любит и чем интересуется.
-
Laluna
- Писатель
-
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Праздники, развлечения, досуг
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Laluna и гости: 10