подарок

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

подарок

Новое сообщение dasakruca » 16 июн 2021, 09:35

Всем привет. У подруги скоро день рождения, а идей для подарка толком нет. Она ни разу не летала на самолете, я вот чтодумаю, а нет у нас , случайно, ознакомительной прогулки на вертолете над городом, или что-то такого плана?И сколько такое удовольствие может стоить?


dasakruca
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 июн 2021, 14:15
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Праздники, развлечения, досуг

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group