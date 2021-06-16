подарок
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подарок
Всем привет. У подруги скоро день рождения, а идей для подарка толком нет. Она ни разу не летала на самолете, я вот чтодумаю, а нет у нас , случайно, ознакомительной прогулки на вертолете над городом, или что-то такого плана?И сколько такое удовольствие может стоить?
- dasakruca
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 01 июн 2021, 14:15
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