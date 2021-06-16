dasakruca » 16 июн 2021, 09:35

Всем привет. У подруги скоро день рождения, а идей для подарка толком нет. Она ни разу не летала на самолете, я вот чтодумаю, а нет у нас , случайно, ознакомительной прогулки на вертолете над городом, или что-то такого плана?И сколько такое удовольствие может стоить?