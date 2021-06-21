Laluna » 21 июн 2021, 10:08

Я стала замечать, что почти все мои подруги русской национальности встречаются с восточными парнями. Откуда такая нелюбовь к русским мальчикам? Хотелось бы разобраться в этом вопросе и надеюсь, что вы отпишетесь в ближайшее время.