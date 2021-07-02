Как разнообразить отношения

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Как разнообразить отношения

Новое сообщение Arletremi » 02 июл 2021, 11:27

Мы с мужем уже достаточно долго живем вместе и последнее время как-то все в постели стало тускло и скучно. Как можно оживить былую страсть?


Arletremi
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Сообщения: 32
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Re: Как разнообразить отношения

Новое сообщение Candori » 02 июл 2021, 15:08

Можно попробовать какое-то время пожить отдельно или хотя бы поехать раздельно в отпуск.
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Re: Как разнообразить отношения

Новое сообщение milochka » 12 авг 2021, 23:03

ой пожить отдельно хорошая идея)))лучше правда вместе куда то поехать отдохнуть
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Re: Как разнообразить отношения

Новое сообщение igrykrulit@mail.ru » 11 ноя 2021, 15:50

Я уже давно прошел курсы. как быть главным в отношениях https://galevich.com/kak-byt-glavnym-v-otnosheniyah/ Теперь никаких проблем нет. Всегда находим общий язык с женой и в интиме все здорово.
igrykrulit@mail.ru
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