Варианты для общения

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Варианты для общения

Новое сообщение Laluna » 07 июл 2021, 10:25

Здравствуйте. Не знаю, какие комплименты можно делать мужчине? Решила, что проще будет написать вам и поинтересоваться, что скажете по этому поводу? Надеюсь, что отпишетесь и проконсультируете меня.


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Laluna
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Неваляшка

Новое сообщение Неваляшка » 07 июл 2021, 11:57

Добрый день. Комплименты – штука очень тонкая, тут самое главное не переборщить. Признаюсь вам честно, я сама не умела раньше делать комплименты, а потом начала в интернете просматривать статьи и брать на заметку рекомендации. Вот сюда https://intrigue.dating/interesnoe/kras ... -primerov/ вам стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы изучить ТОП-100 примеров комплиментов, которые можно адресовать мужчинам. Не стесняйтесь проявлять свою индивидуальность, корректировать некоторые фразы, чтобы они звучали ярче. Наверняка, уже приходилось слышать о том, что парни тоже любят комплименты, и они расцветают, когда слышат что-то приятное в свой адрес. Дарите мужчинам букеты «слов», но не каждый день, чтобы это не вошло в привычку.
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Неваляшка
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Re: Варианты для общения

Новое сообщение sizov » 14 июл 2021, 14:16

Ну не знаю говорят мужчина любит животом,это точно про меня.
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Re: Варианты для общения

Новое сообщение igrykrulit@mail.ru » 03 ноя 2021, 14:55

Может не получается общаться, потому что это не ваш человек? Попробуйте обратиться к гадалке https://astrovedika.ru/layouts Она расскажет вам о ваших отношениях и даже сможет сделать любовный приворот. У меня бывают проблемы в личной жизни и я всегда ищу ответов у этого мага. Она специалист в гадании, потомственная ведьма.
igrykrulit@mail.ru
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