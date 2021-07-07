Laluna » 07 июл 2021, 10:25

Здравствуйте. Не знаю, какие комплименты можно делать мужчине? Решила, что проще будет написать вам и поинтересоваться, что скажете по этому поводу? Надеюсь, что отпишетесь и проконсультируете меня.