Варианты для общения
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Варианты для общения
Здравствуйте. Не знаю, какие комплименты можно делать мужчине? Решила, что проще будет написать вам и поинтересоваться, что скажете по этому поводу? Надеюсь, что отпишетесь и проконсультируете меня.
-
Laluna
- Писатель
-
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
-
Неваляшка
Добрый день. Комплименты – штука очень тонкая, тут самое главное не переборщить. Признаюсь вам честно, я сама не умела раньше делать комплименты, а потом начала в интернете просматривать статьи и брать на заметку рекомендации. Вот сюда https://intrigue.dating/interesnoe/kras ... -primerov/ вам стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы изучить ТОП-100 примеров комплиментов, которые можно адресовать мужчинам. Не стесняйтесь проявлять свою индивидуальность, корректировать некоторые фразы, чтобы они звучали ярче. Наверняка, уже приходилось слышать о том, что парни тоже любят комплименты, и они расцветают, когда слышат что-то приятное в свой адрес. Дарите мужчинам букеты «слов», но не каждый день, чтобы это не вошло в привычку.
-
Неваляшка
- Писатель
-
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
-
Re: Варианты для общения
Ну не знаю говорят мужчина любит животом,это точно про меня.
- sizov
- Читатель
-
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
-
Re: Варианты для общения
Может не получается общаться, потому что это не ваш человек? Попробуйте обратиться к гадалке https://astrovedika.ru/layouts Она расскажет вам о ваших отношениях и даже сможет сделать любовный приворот. У меня бывают проблемы в личной жизни и я всегда ищу ответов у этого мага. Она специалист в гадании, потомственная ведьма.
- igrykrulit@mail.ru
- Читатель
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 сен 2021, 12:10
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Праздники, развлечения, досуг
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4