пластинка

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пластинка

Новое сообщение max113 » 18 июл 2021, 00:53

Скоро у моего дяди день рождения,он любит слушать виниловые пластинки,хочу ему подарить пластинку с Элвисом,но где её найти,с рук не хочется покупать?


max113
Читатель
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: пластинка

Новое сообщение sizov » 02 ноя 2021, 02:42

В музыкальных магазинах посмотрите.
sizov
Читатель
 
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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