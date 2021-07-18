пластинка
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пластинка
Скоро у моего дяди день рождения,он любит слушать виниловые пластинки,хочу ему подарить пластинку с Элвисом,но где её найти,с рук не хочется покупать?
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: пластинка
В музыкальных магазинах посмотрите.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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