Подарок

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Подарок

Новое сообщение Неваляшка » 20 июл 2021, 11:14

Приветики. Люююююди. Где заказать подарок в интернет пространстве без риска потери денег и данных? Чтобы был хороший выбор. И вообще, какие идеи есть? Кунцево.


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Неваляшка
Писатель
 
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Подарок

Новое сообщение Laluna » 20 июл 2021, 11:15

Я, например, с противоположного района, но, есть сайт, он работает по всей Москве, у них есть адресная доставка и заказать подарок можно онлайн, не выходя из дома. Называется сайт podarokservis.ru. Цены у них, хочу сказать, самые нормальные среди тех, кто занимается продажей подарков. Продают они сертификаты, которые включают в себя услуги начиная от отдыха, заканчивая экстримом. То есть, можешь выбрать по настроению. Платить можно прямо через сайт, у них защищёнка. Так, что вперёд, выбирай.
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Laluna
Писатель
 
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Подарок

Новое сообщение sizov » 24 июл 2021, 23:51

А что вы хоть примерно ищите.
sizov
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Сообщения: 29
Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Re: Подарок

Новое сообщение Weelka » 30 июл 2021, 04:35

Вы же понимаете, надеюсь, что лучший подарок для любой женщины – это всегда цветы? Меня доставка цветов не раз и не два выручала, когда надо было срочно купить цветы маме
Weelka
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Сообщения: 67
Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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Re: Подарок

Новое сообщение otello34 » 12 сен 2021, 12:58

Подарите сертификат в клуб виртуальной реальности https://omg-vr.ru/podarochnye-sertifikaty/ Такой подарок точно не забудут! Можно выбирать VR игры или VR квесты. Отличная идея!
otello34
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Сообщения: 23
Зарегистрирован: 30 апр 2019, 19:09
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