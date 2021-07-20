Подарок
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Подарок
Приветики. Люююююди. Где заказать подарок в интернет пространстве без риска потери денег и данных? Чтобы был хороший выбор. И вообще, какие идеи есть? Кунцево.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Подарок
Я, например, с противоположного района, но, есть сайт, он работает по всей Москве, у них есть адресная доставка и заказать подарок можно онлайн, не выходя из дома. Называется сайт podarokservis.ru. Цены у них, хочу сказать, самые нормальные среди тех, кто занимается продажей подарков. Продают они сертификаты, которые включают в себя услуги начиная от отдыха, заканчивая экстримом. То есть, можешь выбрать по настроению. Платить можно прямо через сайт, у них защищёнка. Так, что вперёд, выбирай.
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Подарок
А что вы хоть примерно ищите.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Re: Подарок
Вы же понимаете, надеюсь, что лучший подарок для любой женщины – это всегда цветы? Меня доставка цветов не раз и не два выручала, когда надо было срочно купить цветы маме
- Weelka
- Писатель
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- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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Re: Подарок
Подарите сертификат в клуб виртуальной реальности https://omg-vr.ru/podarochnye-sertifikaty/ Такой подарок точно не забудут! Можно выбирать VR игры или VR квесты. Отличная идея!
- otello34
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 30 апр 2019, 19:09
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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