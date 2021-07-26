Сотрудник и презент

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Сотрудник и презент

Новое сообщение Grishkins » 26 июл 2021, 13:07

У нашего доброго человека сотрудника, день варенья, что подарить?


Grishkins
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 09:59
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Re: Сотрудник и презент

Новое сообщение Fawentow » 26 июл 2021, 13:10

Подарите часы
Fawentow
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 12:13
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Re: Сотрудник и презент

Новое сообщение cabity » 26 июл 2021, 13:22

Думаю как и человек ответил выше, который предлагает часы на подарок. Но еще одна небольшая моя рекомендация - прочтите эту заметку https://www.spr.ru/moskva/imidzh-4302409.html она тоже вам должна помочь с выбором.
cabity
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Сообщения: 6
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Re: Сотрудник и презент

Новое сообщение IvanovIvan » 11 ноя 2021, 10:55

Подарите сотруднику квартиру, если располагаете деньгами, то можно украшения.
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IvanovIvan
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Re: Сотрудник и презент

Новое сообщение igrykrulit@mail.ru » 11 ноя 2021, 15:52

Обязательно посмотрите в магазине предметы интерьера https://bhsvet.ru/category/predmety-interera/ Можно подарить картину модульную или часы. Здесь большой выбор, ест из чего выбрать подарок и доставка быстрая.
igrykrulit@mail.ru
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