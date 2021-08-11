Чат для общения

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Чат для общения

Новое сообщение KoPyLoV » 11 авг 2021, 14:20

Не могу найти чат для общения, чтобы было мобильная видеосвязь. Подскажите, кто знает, где найти?


KoPyLoV
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Re: Чат для общения

Новое сообщение FromZoo » 11 авг 2021, 16:26

Есть очень удобный чат для общения с разным функционалом. Я уже один месяц там сижу не вылезая. То, что Ты ищешь с мобильной видеосвязью, там тоже есть. Просто заходи https://ru.videoclub.net/ и ты будешь в паутинке со всеми людьми планеты Земля =)
FromZoo
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Re: Чат для общения

Новое сообщение IvanovIvan » 16 ноя 2021, 10:19

Я общаюсь в социальных сетях, там можно друзей найти и свою любовь.
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IvanovIvan
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Re: Чат для общения

Новое сообщение igrykrulit@mail.ru » 17 ноя 2021, 13:58

Посмотрите рейтинг лучших сайтов знакомств https://wearelove.ru Мой брат на одном из таких сайтов отыскал свою любовь и теперь они счастливы вместе, уже ждут пополнение.
igrykrulit@mail.ru
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