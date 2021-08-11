Чат для общения
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Чат для общения
Не могу найти чат для общения, чтобы было мобильная видеосвязь. Подскажите, кто знает, где найти?
- KoPyLoV
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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Re: Чат для общения
Есть очень удобный чат для общения с разным функционалом. Я уже один месяц там сижу не вылезая. То, что Ты ищешь с мобильной видеосвязью, там тоже есть. Просто заходи https://ru.videoclub.net/ и ты будешь в паутинке со всеми людьми планеты Земля =)
- FromZoo
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
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Re: Чат для общения
Я общаюсь в социальных сетях, там можно друзей найти и свою любовь.
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IvanovIvan
- Писатель
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- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Чат для общения
Посмотрите рейтинг лучших сайтов знакомств https://wearelove.ru Мой брат на одном из таких сайтов отыскал свою любовь и теперь они счастливы вместе, уже ждут пополнение.
- igrykrulit@mail.ru
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 30 сен 2021, 12:10
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