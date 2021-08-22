Зал для свадьбы
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Зал для свадьбы
Можете посоветовать банкетный зал для свадьбы в Питере?
- Simovich
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Зал для свадьбы
В ресторане Легран отличный банкетный зал для свадьбы в СПб. Заведение имеет большой опыт в проведении крупных мероприятий и праздников. Сам зал способен принять большое количество людей. Думаю вы оцените сервис ресторана.
- Davidos
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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