Зал для свадьбы

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Зал для свадьбы

Новое сообщение Simovich » 22 авг 2021, 20:33

Можете посоветовать банкетный зал для свадьбы в Питере?


Simovich
Читатель
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Зал для свадьбы

Новое сообщение Davidos » 23 авг 2021, 00:29

В ресторане Легран отличный банкетный зал для свадьбы в СПб. Заведение имеет большой опыт в проведении крупных мероприятий и праздников. Сам зал способен принять большое количество людей. Думаю вы оцените сервис ресторана.
Davidos
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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