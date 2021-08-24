Хочу матрешку купить в подарок для друга заграничного

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Хочу матрешку купить в подарок для друга заграничного

Новое сообщение Laiving » 24 авг 2021, 16:46

Хочу матрешку купить в подарок для друга заграничного, не подскажите где стоит матрешку покупать?


Laiving
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Сообщения: 32
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Хочу матрешку купить в подарок для друга заграничного

Новое сообщение Paris » 24 авг 2021, 19:50

матрешку можно на заказ купить, много вариантов в интернете
Paris
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Сообщения: 34
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Re: Хочу матрешку купить в подарок для друга заграничного

Новое сообщение Kanniga » 24 авг 2021, 22:53

Всем привет, матрешку качественную можете заказать через данный магазин https://imatreshki.ru / , я заказывал в магазине «Матрешки», по телефону все отлично объяснили, подобрали нужный размер и отправили посылку по нужному мне адресу
Kanniga
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Сообщения: 32
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