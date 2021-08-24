Хочу матрешку купить в подарок для друга заграничного
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Хочу матрешку купить в подарок для друга заграничного
Хочу матрешку купить в подарок для друга заграничного, не подскажите где стоит матрешку покупать?
- Laiving
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Хочу матрешку купить в подарок для друга заграничного
матрешку можно на заказ купить, много вариантов в интернете
- Paris
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Хочу матрешку купить в подарок для друга заграничного
Всем привет, матрешку качественную можете заказать через данный магазин https://imatreshki.ru / , я заказывал в магазине «Матрешки», по телефону все отлично объяснили, подобрали нужный размер и отправили посылку по нужному мне адресу
- Kanniga
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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