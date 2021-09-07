Подмосковная Ривьера
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Подмосковная Ривьера
podmoskovnaya-riviera.ru/water-area/ - корпоративное мероприятие, выпускной, юбилей на яхте в исторической части Москвы могут быть хорошей альтернативой ресторану. Роскошная яхта станет достойным атрибутом деловой встречи или романтического свидания. К вашим услугам гид-переводчик, кейтеринговое обслуживание, лучший персонал и безупречный сервис. Взгляните на Москву с борта элегантной яхты!
- Olga11
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 сен 2021, 11:05
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