Как поздравить родителей

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Как поздравить родителей

Новое сообщение Неваляшка » 17 сен 2021, 09:54

Ребятки и девчата привет. У моих родителей грядёт юбилей. Живут в районе Южное Бутово, боятся ковида, не хотят в ресторан. Как поздравить и сделать так, чтобы этот день запомнили?


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Неваляшка
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Re: Как поздравить родителей

Новое сообщение Laluna » 17 сен 2021, 10:20

Да сейчас не важно в каком районе. Сейчас полно сервисов онлайн, где можно купить с доставкой подарки. Лично мне нравится и у меня давно в фаворитах проверенная компания ООО " Незабываемый подарок", продают сертификаты на впечатления: развлечения, отдых, экстрим и прочее. У них есть раздел для твоих родителей подарочный сертификат родителям, там мне кажется можно выбрать. Если не подберёшь, посмотри раздел для двоих или мультиподарок, чтобы они сами выбрали по настроению услугу. Проведут этот день вдвоём и получат море впечатлений.
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Laluna
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