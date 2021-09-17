Неваляшка » 17 сен 2021, 09:54

Ребятки и девчата привет. У моих родителей грядёт юбилей. Живут в районе Южное Бутово, боятся ковида, не хотят в ресторан. Как поздравить и сделать так, чтобы этот день запомнили?