Прокат катеров и яхт в Москве и Подмосковье

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Прокат катеров и яхт в Москве и Подмосковье

Новое сообщение Olga11 » 09 ноя 2021, 16:45

Именно на просторах Подмосковных водохранилищ вы по-настоящему насладитесь отдыхом на яхте, не прибегая к утомительному перелёту в далёкую страну. Водохранилища Подмосковья соединены каналом имени Москвы, образуя гигантскую водную систему, пригодную как для кратковременных прогулок, так и длительных путешествий на катерах и яхтах. Свежий лесной воздух, чистая вода и умиротворяющее спокойствие не оставят вас равнодушными. Ссылка: podmoskovnaya-riviera.ru/water-area/

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Olga11
 
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