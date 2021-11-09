Прокат катеров и яхт в Москве и Подмосковье
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Прокат катеров и яхт в Москве и Подмосковье
Именно на просторах Подмосковных водохранилищ вы по-настоящему насладитесь отдыхом на яхте, не прибегая к утомительному перелёту в далёкую страну. Водохранилища Подмосковья соединены каналом имени Москвы, образуя гигантскую водную систему, пригодную как для кратковременных прогулок, так и длительных путешествий на катерах и яхтах. Свежий лесной воздух, чистая вода и умиротворяющее спокойствие не оставят вас равнодушными. Ссылка: podmoskovnaya-riviera.ru/water-area/
- Olga11
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 сен 2021, 11:05
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