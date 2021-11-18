Медали

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Медали

Новое сообщение Laluna » 18 ноя 2021, 11:51

Приветствую, вас. Самое время прогуляться по сайтам в интернете с наградами, чтобы потом на одной площадке остановиться и оформить свой заказ онлайн. Я нашла тут https://voensovmag.ru/catalog/100-let-u ... ysk-rossii на странице медаль «МУР. 100 лет Уголовному Розыску России», и теперь планирую заказать как можно больше наград из этой категории для пополнения своей коллекции фалериста. Расскажите, какими критериями вы чаще всего руководствуетесь в процессе поиска и выбора проверенной и надёжной конторы для оформления своего заказа? Буду благодарна за советы и надеюсь, что отпишетесь и проконсультируете меня.


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Laluna
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Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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