Порадьте де купити горілку
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Порадьте де купити горілку
Планую на день народження придбати горілку, по перше не знаю скільки краще взяти, по друге де її взагалі краще купити, боюся, що замовлю десь, а доставка мені буде дорожче ніж сама горілка, не знаю що робити
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StefStep
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 14 дек 2021, 13:56
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Re: Порадьте де купити горілку
А скільки буду друзів? Ти прям плануєш тільки горілки всіх пригощати, або є ще якісь варіанти напої. Я б тобі радив купити усього і потроху, бо не усі ж п’ють лише горілку. Візьми трошки коньяку, текіли, рому
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DanilOleg
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 дек 2021, 14:01
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Re: Порадьте де купити горілку
Буде 20 людей, усі п’ють горілку: якби хтось полюбляв щось друге, то нема питання, а так буду брати що п’ють. Ні, ну може і візьму троги коняку, раптом кому захочтеся. Але то таке, по пляшці взяв і усе, а горілки потрібно багато
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StefStep
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 14 дек 2021, 13:56
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Re: Порадьте де купити горілку
StefStep писал(а):Планую на день народження придбати горілку, по перше не знаю скільки краще взяти, по друге де її взагалі краще купити, боюся, що замовлю десь, а доставка мені буде дорожче ніж сама горілка, не знаю що робити
Думаю, що треба брати не менше 20 пляшок, навіть якщо залишиться, то ти все одно потім на інше свято відкриєшь. Горілка ж не пропаде.
Можу тобі порадити подивитися різні варіанти: але моя улюблена то є горілка козацька рада класична https://winewine.com.ua/spirit/ якщо будеш брати більше 6 пляшек, то буде дуже вигідно. У козацької ради багато смачних серії, але класична вона є класична. Особисто я користувався доставкою з того магазину до Харкова, прийшло замовлення за 2 дні, ціле та гарно запаковане.
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IvanovIvan
- Писатель
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- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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