IvanovIvan » 22 янв 2022, 15:06

StefStep писал(а): Планую на день народження придбати горілку, по перше не знаю скільки краще взяти, по друге де її взагалі краще купити, боюся, що замовлю десь, а доставка мені буде дорожче ніж сама горілка, не знаю що робити

Думаю, що треба брати не менше 20 пляшок, навіть якщо залишиться, то ти все одно потім на інше свято відкриєшь. Горілка ж не пропаде.

Можу тобі порадити подивитися різні варіанти: але моя улюблена то є горілка козацька рада класична https://winewine.com.ua/spirit/ якщо будеш брати більше 6 пляшек, то буде дуже вигідно. У козацької ради багато смачних серії, але класична вона є класична. Особисто я користувався доставкою з того магазину до Харкова, прийшло замовлення за 2 дні, ціле та гарно запаковане.