Где найти новые знакомства?
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Где найти новые знакомства?
Привет, если вас заинтересовала данное обсуждение и вы давно ищите хороший сайт, где можно найти новые интересные знакомства, то хочу вам один такой посоветовать, вот https://getwab.com/ ) Недавно мне его посоветовал знакомый, я быстро зарегистрировалась и пока очень довольна, в первую очередь приятно общаться с реальным людьми, так что берите на заметку)
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Arinka
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 02:28
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Re: Где найти новые знакомства?
Сейчас многие в соцсетях знакомятся.
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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