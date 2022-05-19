Какую игру посоветуете скачать?
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Какую игру посоветуете скачать?
Ребят, подскажите, какую игру посоветуете скачать, а то все уже прошел? И в целом где посмотреть информацию об играх новых
- Stateoftrance
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
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Re: Какую игру посоветуете скачать?
Попробуйте скачать новый фар край 6, там вроде как интересно. А новости ну просто в интернете забейте
- Станислав Саргаев
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 05 апр 2019, 18:43
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Re: Какую игру посоветуете скачать?
Да тут множество игр можно посоветовать, нужно понимать какой жанр вам больше всего нравится. К примеру попробуйте посмотреть информацию об играх тут: https://stopgame.ru сам там частенько зависаю!
- Константин Васильевич
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 16:51
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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