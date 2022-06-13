Где на яндекс дзене почитать рассказы различные
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Где на яндекс дзене почитать рассказы различные
Где на яндекс дзене почитать рассказы различные и детективы, а то знакомая частенько туда говорит заходит и читает
- Stateoftrance
- Читатель
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
-
Re: Где на яндекс дзене почитать рассказы различные
Да просто зайдите туда и сайт сам вам предложит, вы категорию там просто выберите
- kozlovvalera
- Читатель
-
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
-
Re: Где на яндекс дзене почитать рассказы различные
А вас какие именно рассказы интересуют? Например недавно сам набрел на канал очень интересный: https://zen.yandex.ru/nikolaigromoboi в яндекс дзене. Так вот там много интересного как по мне. Попробуйте вы зайти и почитать, если понравится, то подпишитесь тоже как я!
- Григорий Савченко
- Читатель
-
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Праздники, развлечения, досуг
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7