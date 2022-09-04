Видеопоздравление брату
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Видеопоздравление брату
Мы нашли сайт один интересный - https://slide-life.ru/info/video-pozdravlenie-na-den-rozhdeniya-bratu/ . С его помощью быстро составили видеопоздравление брату на день рождения. Сами к нему поехать на годовщину не сможем, и таким образом решили поздравить его. Местный сервис помог все оформить красиво и с составлением видеоролика помог, так что поздравление получилось отличным. если желаете, вы сами можете попробовать сделать здесь что-то подобное.
- yshompoloffa
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 25 янв 2022, 18:24
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