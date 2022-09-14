Ищу сайт по помидорам

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Ищу сайт по помидорам

Новое сообщение artem222 » 14 сен 2022, 16:35

Добрый день. Я ищу сайт по помидорам. Где пишут как их выращивать. Есть какие то варианты?


artem222
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Re: Ищу сайт по помидорам

Новое сообщение Виталик » 14 сен 2022, 19:55

По вот этому сайту есть много дельных советов https://emtomat.ru/sorta-tomatov/minusinskie-tomaty/ Все понятно написано даже для новичка. Мне очень помогали их советы, когда я задумал завести свой собственный огородик у себя на даче под Питером. Соответственно избежал многих проблем. Желаю удачи в начинании.
Виталик
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Re: Ищу сайт по помидорам

Новое сообщение Natashavytrum » 15 сен 2022, 11:36

Знайти помідори на посадку а також все необхідне можна в https://klioma-servise.in.ua/p1629769900-agrotkan-agrojutex-210100.html?utm_source=kraud&utm_medium=cpc.

Для прикладу там є агротканина Agrojutex 2.10*100 м 100 г/м2 Коричнева яку можна купити для швидчого вирощування помідорів.

Що скажете на такий варіант ?

Natashavytrum
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