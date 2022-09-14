Ищу сайт по помидорам
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Ищу сайт по помидорам
Добрый день. Я ищу сайт по помидорам. Где пишут как их выращивать. Есть какие то варианты?
- artem222
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 13:43
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Re: Ищу сайт по помидорам
По вот этому сайту есть много дельных советов https://emtomat.ru/sorta-tomatov/minusinskie-tomaty/ Все понятно написано даже для новичка. Мне очень помогали их советы, когда я задумал завести свой собственный огородик у себя на даче под Питером. Соответственно избежал многих проблем. Желаю удачи в начинании.
- Виталик
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 19:33
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Re: Ищу сайт по помидорам
Знайти помідори на посадку а також все необхідне можна в https://klioma-servise.in.ua/p1629769900-agrotkan-agrojutex-210100.html?utm_source=kraud&utm_medium=cpc.
Для прикладу там є агротканина Agrojutex 2.10*100 м 100 г/м2 Коричнева яку можна купити для швидчого вирощування помідорів.
Що скажете на такий варіант ?
- Natashavytrum
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 19 мар 2021, 10:55
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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