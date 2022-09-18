Где можно найти готовый герб для клана в lineage2?
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Где можно найти готовый герб для клана в lineage2?
Всем привет, кто знает какой-то сайт где можно скачать готовый герб для клана в lineage2, а то вот нужно что то красивое чтобы запоминалось, готов даже заплатить?
- roman27
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 11:21
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Re: Где можно найти готовый герб для клана в lineage2?
Я вот раньше искал на разных тематичных форумам по линейке2, но вот нашёл сайт герб клана lineage2 тут у них настолько много разных эмблем что точно сможете выбрать, я сначала вообще не мог выбрать среди такого большого количества, но все таки определился на одном варианте и сразу скачал в том формате что нужно
- revo11
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 22:58
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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