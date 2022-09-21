Нужно номер телефона для подтверждения верификации
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Нужно номер телефона для подтверждения верификации
Добрый день всем, нужно где то взять номер для подтверждения регистрации и верификации на одной бирже и вот не хочу покупать отдельную сим карту
- revo11
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 22:58
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