Ищу сайт знакомств для людей с ограниченными возможностями!
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Ищу сайт знакомств для людей с ограниченными возможностями!
Ищу сайт знакомств для людей с ограниченными возможностями! Надоело быть одной, может где есть моя половинка! Заранее благодарю за помощь и ссылки!
- MilaTim25
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Ищу сайт знакомств для людей с ограниченными возможностями!
Рекомендую сайт объявлений для инвалидов вот этот! Тоже долго искала подобный портал для общения с людьми такими же, как и я! Подруга посоветовала, и я ни разу не пожалела! Сейчас у меня много друзей по переписке со всей России! Нравится, здесь все! Посмотрите обязательно, я уверена, что тоже сможете обрести надежных и адекватных друзей! Удачи вам в поиске друзей и здоровья!
- Lenchik
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 11 сен 2022, 11:00
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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