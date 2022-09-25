Ищу сайт знакомств для людей с ограниченными возможностями!

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Ищу сайт знакомств для людей с ограниченными возможностями!

Новое сообщение MilaTim25 » 25 сен 2022, 22:45

Ищу сайт знакомств для людей с ограниченными возможностями! Надоело быть одной, может где есть моя половинка! Заранее благодарю за помощь и ссылки!


MilaTim25
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Ищу сайт знакомств для людей с ограниченными возможностями!

Новое сообщение Lenchik » 26 сен 2022, 08:48

Рекомендую сайт объявлений для инвалидов вот этот! Тоже долго искала подобный портал для общения с людьми такими же, как и я! Подруга посоветовала, и я ни разу не пожалела! Сейчас у меня много друзей по переписке со всей России! Нравится, здесь все! Посмотрите обязательно, я уверена, что тоже сможете обрести надежных и адекватных друзей! Удачи вам в поиске друзей и здоровья!
Lenchik
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 сен 2022, 11:00
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