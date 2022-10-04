Куда поехать в отпуск?
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Куда поехать в отпуск?
Привет. сейчас ухожу в отпуск, довольна и счастлива, Посоветуйте куда сьездить с семьей на неделю?
- Rydik_89
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 24 сен 2022, 10:24
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Re: Куда поехать в отпуск?
Поздравляю вас с замечательным событием в вашей жизни. Во времена ковида и настоящей дождливой осени далеку за границу не поедешь, а вот по России путешествовать можно. Советую вам посетить экскурсии в городе Казань с "Туроператором Казань" https://kaztur.ru . Они предлагают уютные недорогие отели, интересные экскурсии с экскурсоводом в историческом стиле.
- rustam22
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 19:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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