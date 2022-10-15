Где можно почитать красивые новеллы?
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Где можно почитать красивые новеллы?
Всем доброй ночи. Возможно кто то не спит также как и я, подскажите пожалуйста, на каком сайте с книгами можно почитать хорошие новеллы, чтобы не очень замысловатые были если есть таковы, чтоб жанр можно было выбрать и тому подобное? Спасибо большое всем кто откликнется.
- Катя
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 окт 2022, 00:42
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Re: Где можно почитать красивые новеллы?
Очень красивые и лёгкие к прочтению книги на любой жанр есть здесь ре новелс , вам точно понравится. Уже давно на етом сайте и всегда нахожу ту книгу от которой невозможно оторваться, ми з женою любим спокойно провести вечер,то ето то что нужно для такого рода отдыха. Хорошего вам проведения времени за любимой новелой.
- Dog
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 окт 2022, 01:09
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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