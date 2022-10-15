Где можно почитать красивые новеллы?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Где можно почитать красивые новеллы?

Новое сообщение Катя » 15 окт 2022, 00:48

Всем доброй ночи. Возможно кто то не спит также как и я, подскажите пожалуйста, на каком сайте с книгами можно почитать хорошие новеллы, чтобы не очень замысловатые были если есть таковы, чтоб жанр можно было выбрать и тому подобное? Спасибо большое всем кто откликнется.


Катя
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 окт 2022, 00:42
Вернуться к началу

Re: Где можно почитать красивые новеллы?

Новое сообщение Dog » 15 окт 2022, 01:38

Очень красивые и лёгкие к прочтению книги на любой жанр есть здесь ре новелс , вам точно понравится. Уже давно на етом сайте и всегда нахожу ту книгу от которой невозможно оторваться, ми з женою любим спокойно провести вечер,то ето то что нужно для такого рода отдыха. Хорошего вам проведения времени за любимой новелой.
Dog
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 окт 2022, 01:09
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Праздники, развлечения, досуг

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group