Ищу развлекательную площадку в инете?

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Ищу развлекательную площадку в инете?

Новое сообщение Rydik_89 » 15 окт 2022, 12:15

Привет друзья. Кто знает развлекательную площадку в интернете .Посоветуйте .


Rydik_89
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Re: Ищу развлекательную площадку в инете?

Новое сообщение rustam22 » 15 окт 2022, 18:47

На просторах интернета есть такая развлекательная площадка как

YouTik участвовать в конкурсе ,там можно поучаствовать во всеразличных конкурсах абсолютно бесплатно. Регистрация на площадке быстрая, буквально в 2 клика, тоже бесплатная. Все конкурсы проводят блогеры.

rustam22
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Re: Ищу развлекательную площадку в инете?

Новое сообщение Александр » 23 окт 2022, 14:28

Тут каждый выбирает под себя. Для меня, например, самое лучшее развлечение - сделать в БК Париматч ставку https://parimatch.com/ru/teams/football/spain-1169 на интересный матч, а потом посмотреть его с друзьями.
Александр
 
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