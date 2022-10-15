Ищу развлекательную площадку в инете?
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Ищу развлекательную площадку в инете?
Привет друзья. Кто знает развлекательную площадку в интернете .Посоветуйте .
- Rydik_89
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 24 сен 2022, 10:24
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Re: Ищу развлекательную площадку в инете?
На просторах интернета есть такая развлекательная площадка как
YouTik участвовать в конкурсе ,там можно поучаствовать во всеразличных конкурсах абсолютно бесплатно. Регистрация на площадке быстрая, буквально в 2 клика, тоже бесплатная. Все конкурсы проводят блогеры.
- rustam22
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 19:34
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Re: Ищу развлекательную площадку в инете?
Тут каждый выбирает под себя. Для меня, например, самое лучшее развлечение - сделать в БК Париматч ставку https://parimatch.com/ru/teams/football/spain-1169 на интересный матч, а потом посмотреть его с друзьями.
- Александр
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 окт 2022, 14:21
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