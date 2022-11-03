rustam22 » 03 ноя 2022, 23:31

Привет всем. Мы часто посещаем церковь, много занимаемся благотворительностью . Хотим заказать светильники из бронзы в храм. Посоветуйте фирму которой можно оставить такой заказ? Спасибо.