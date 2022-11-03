Где заказать светильники из бронзы?

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Где заказать светильники из бронзы?

Новое сообщение rustam22 » 03 ноя 2022, 23:31

Привет всем. Мы часто посещаем церковь, много занимаемся благотворительностью . Хотим заказать светильники из бронзы в храм. Посоветуйте фирму которой можно оставить такой заказ? Спасибо.


rustam22
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Re: Где заказать светильники из бронзы?

Новое сообщение allan222 » 03 ноя 2022, 23:59

Сразу хочу вам сказать , что лучше чем мастера Пахомова вы не найдете. Его АРТ-салон так и называется "Мастерская Пахомова" . Команда профессиональных художников и слесарей, у которых руки золотые. Соглашаются на индивидуальные работы , выполняют литье из бронзы на заказ , занимаются росписью храмов и т.д. В общем лучших я не видела.
allan222
 
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