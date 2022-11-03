Где заказать светильники из бронзы?
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Где заказать светильники из бронзы?
Привет всем. Мы часто посещаем церковь, много занимаемся благотворительностью . Хотим заказать светильники из бронзы в храм. Посоветуйте фирму которой можно оставить такой заказ? Спасибо.
- rustam22
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 19:34
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Re: Где заказать светильники из бронзы?
Сразу хочу вам сказать , что лучше чем мастера Пахомова вы не найдете. Его АРТ-салон так и называется "Мастерская Пахомова" . Команда профессиональных художников и слесарей, у которых руки золотые. Соглашаются на индивидуальные работы , выполняют литье из бронзы на заказ , занимаются росписью храмов и т.д. В общем лучших я не видела.
- allan222
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 окт 2022, 14:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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