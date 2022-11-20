Marina168 » 20 ноя 2022, 20:02

Что для искателей приключений означает Disneyland Paris?

Disney в Париже – это волшебное словосочетание, услышав которое детишки испытывают невообразимое счастье, а при посещении этой дивной страны их празднику просто нет предела. Но не думайте, что туда приезжают только детишки, ошибаетесь, в этом очаровательном месте в любое время полно взрослых, которые также кричат от воодушевления на каруселях и аттракционах. Воспользовавшись случаем вы всегда сможете посетить в этом легендарном парке наслаждения: огромные игровые зоны, адреналиновые аттракционы, знакомые шоу и, конечно же Персонажи сказок, из нашего детства, кого мы так привыкли видеть в комиксах и сериалах. Сказочная фантазия - Диснейленд Париж, придуманная Уолтом Диснеем, это именно то место, где можно круто провести время.

Почем приобрести входной билет в Диснейленд Париж?

Попасть в сказку Диснея хотят все, и старшие и юные искатели приключений, много положительных волнений и веселья обещана каждому, но первым делом прежде, чем купить билет в Диснейленд Париж, надо бы разведать о том, какая его цена, и где эти тикеты продаются? Самый верный, экономный и легкий способ найти приятный допуск в волшебную сказку Disney — это купить билеты на официальном сайте Диснейленд Париж.

ВИП сопроводитель в Disneyland Paris

Планируйте идеальный отдых в сообществе с гидом и получите много хорошего настроения без очередей и бессмысленного ожидания. Качественно составленный маршрут, и конечно старательное отношение к вашим мнениям, позволят полностью получить кайф от пребывания в мире сказок.

5 основных особенностей VIP гида в Диснейленд Париж:

- Карусели без очередей и ожиданий

- Гид с многолетним опытом проведения экскурсий в Диснейленд Париж.

- Незабываемая экскурсия.

- Фото бесплатно на Бесплатное фото на каруселях и с Персонажами Диснея.

- Скидки 15% в барах и shops обоих парковых зон.