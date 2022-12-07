Хочу яхту хорошую приобрести

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Хочу яхту хорошую приобрести

Новое сообщение Stateoftrance » 07 дек 2022, 17:41

Хочу яхту хорошую приобрести, где посоветуете это сделать срочно?


Stateoftrance
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Re: Хочу яхту хорошую приобрести

Новое сообщение Константин Васильевич » 07 дек 2022, 23:01

Ну яхты нынче недешевые скажу вам, попробуйте присмотреться к б/у может? Сам хотел бы, да денег нет)
Константин Васильевич
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Re: Хочу яхту хорошую приобрести

Новое сообщение Григорий Савченко » 08 дек 2022, 03:48

Ну вот кстати недавно у меня один знакомый брал яхту в компании - https://nordmarine.ru/ говорит что там выбор шикарный, да и к тому же цены приемлемые. Есть обслуживание, если что, поэтому можете смело к ним обратиться для этого. А если вопросы возникнут - задавайте!
Григорий Савченко
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