Хочу яхту хорошую приобрести
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Хочу яхту хорошую приобрести
Хочу яхту хорошую приобрести, где посоветуете это сделать срочно?
- Stateoftrance
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
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Re: Хочу яхту хорошую приобрести
Ну яхты нынче недешевые скажу вам, попробуйте присмотреться к б/у может? Сам хотел бы, да денег нет)
- Константин Васильевич
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 16:51
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Re: Хочу яхту хорошую приобрести
Ну вот кстати недавно у меня один знакомый брал яхту в компании - https://nordmarine.ru/ говорит что там выбор шикарный, да и к тому же цены приемлемые. Есть обслуживание, если что, поэтому можете смело к ним обратиться для этого. А если вопросы возникнут - задавайте!
- Григорий Савченко
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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