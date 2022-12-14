Какие есть идеи по этому поводу?
Прочные материалы для производства обуви
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Прочные материалы для производства обуви
Какие прочные материалы для производства обуви стоило бы использовать, кроме кожи, конечно же. С ней и так все четко и ясно.
- belkodi
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Прочные материалы для производства обуви
Очень хорошим плотным и надежным материалом при производстве одежды и обуви является лента ременная, в ПРОТОС такая есть в большом ассортименте. Мы заказывали когда занимались производством экипировки для скалолазания. Там это также довольно часто применяется. Материалы качественные, могу сказать, и компания надежная, давно на рынке и работает с оптовыми объемами, так что обращайтесь.
- kodena
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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