Прочные материалы для производства обуви

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Прочные материалы для производства обуви

Новое сообщение belkodi » 14 дек 2022, 15:11

Какие прочные материалы для производства обуви стоило бы использовать, кроме кожи, конечно же. С ней и так все четко и ясно.

Какие есть идеи по этому поводу?



belkodi
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Прочные материалы для производства обуви

Новое сообщение kodena » 14 дек 2022, 15:13

Очень хорошим плотным и надежным материалом при производстве одежды и обуви является лента ременная, в ПРОТОС такая есть в большом ассортименте. Мы заказывали когда занимались производством экипировки для скалолазания. Там это также довольно часто применяется. Материалы качественные, могу сказать, и компания надежная, давно на рынке и работает с оптовыми объемами, так что обращайтесь.
kodena
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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