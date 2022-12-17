Хочу онлайн книги слушать, подскажите сервис?

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Хочу онлайн книги слушать, подскажите сервис?

Новое сообщение IntoSpace » 17 дек 2022, 17:51

Доброго дня, вот никак не могу найти сервис где можно слушать онлайн книги, можете подсказать такой сервис?


IntoSpace
Читатель
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Хочу онлайн книги слушать, подскажите сервис?

Новое сообщение max777 » 18 дек 2022, 15:02

В таком случаи проходите на данный сервис https://knigamp3-online.com/ один из лучших среди тех что есть в онлайн, начал им пользоваться с недавнего времени, я люблю читать книги, у нас такая работа что есть время и книги слушать аудио, так что слушаем со всем коллективном на работе.
max777
Писатель
 
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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