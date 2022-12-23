Когда праздник день губернии

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Когда праздник день губернии

Новое сообщение hipe » 23 дек 2022, 17:35

Когда праздник самарской губернии будет не знаете случаем?


hipe
Читатель
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 окт 2019, 19:14
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Re: Когда праздник день губернии

Новое сообщение glebushka » 23 дек 2022, 21:33

Можно узнать обычно такое анонсируют заранее
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glebushka
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Сообщения: 108
Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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