Нужно организовать стритфуд на мероприятие
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Нужно организовать стритфуд на мероприятие
Привет всем! Мне срочно нужно организовать стритфуд на мероприятие, подскажите к кому обращаться по данному вопросу?
- IntoSpace
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Нужно организовать стритфуд на мероприятие
В таком случаи обращайтесь сюда https://edet-catering.ru/stritfud здесь помогут все организовать, можете посмотреть на сайте более подробную информацию, здесь большой список услуг, у нас уже есть опыт обращения в компанию, специалисты тоже супер!
- max777
- Писатель
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- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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