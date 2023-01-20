Стрельба

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Стрельба

Новое сообщение Skymall » 20 янв 2023, 19:22

Добрый день, на форуме есть те кто увлекается стрельбой и думал про покупку собственного оружия? Если да то советую вам сайт https://sportorg.com.ua/ru/catalog/pnevmaticheskie-vintovki они лучшие в Украине и кого можно подобрать и заказать пневматические винтовки


Skymall
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Сообщения: 14
Зарегистрирован: 31 июл 2021, 02:27
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