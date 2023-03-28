RomanSimon » 28 мар 2023, 13:49

У нас небольшой бизнес в одной из стран Европы. Долго готовились к его открытию. В рамках проведения рекламной кампании, приняли участие в городской выставке. Для этого нам понадобилась в том числе хорошая фотозона. Так вот, фотозоны из пайеток прекрасно работают в Европе. solaair .com Необычный эффект, интересный дизайн, и ваша фотозона становится центром внимания. Вас запоминают и потом охотней реагируют на ваши предложения товаров и услуг. Не случайно нами была выбрана декоративная система SolaAir. По надежности, возможностям дизайна и стоимости, ей пока нет равных. Изготавливаются эти динамические светоотражающие панели в Чехии. С доставкой в Европу и по всему миру проблем нет. Кстати, эта фирма сейчас активно расширяется и ищет партнеров. Есть хорошая возможность посотрудничать для тех, кто всерьез занимается рекламой или вывесками. Так что советуем обратить внимание на эту технологию.