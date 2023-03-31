Что почитать полезного

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Что почитать полезного

Новое сообщение belkodi » 31 мар 2023, 21:01

Что почитать полезного, может бизнес литературу?

интересует что-то от наших авторов, буду рад любым советам!



belkodi
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Re: Что почитать полезного

Новое сообщение kodena » 31 мар 2023, 21:26

Я только что закончил чтение "Спортивного предпринимателя" Николая Котенкова https://roskedr.ru/kniga/ , и это было потрясающе вдохновляющее путешествие. Я впервые услышал о Котенкове через его бизнес-клуб "Спортивные предприниматели" и был заинтригован идеей о сочетании бизнеса и спорта. Книга не только подтвердила, что это возможно, но и дала множество конкретных советов и примеров. Она оказалась легкой для понимания, и каждая глава давала мне новый взгляд на то, как улучшить свою жизнь.
kodena
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Re: Что почитать полезного

Новое сообщение belkodi » 31 мар 2023, 21:34

Спасибо, судя по аннотации книга действительно неплохая и заслуживает внимания. Думаю ознакомлюсь с ней!
belkodi
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