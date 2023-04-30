Как музыка влияет на вашу продуктивность и настроение?
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Как музыка влияет на вашу продуктивность и настроение?
Коллеги, поделитесь своим опытом - как музыка влияет на вашу продуктивность и настроение во время работы? Что вы слушаете и почему?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 134
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Как музыка влияет на вашу продуктивность и настроение?
Из своего опыта могу сказать, что эта статья https://almanacwhf.ru/muzyka-osobennost ... ushhestva/ про музыку стоит того, чтобы ее прочитать! Она содержит много интересной информации о том, как музыка влияет на наше настроение, улучшает память и помогает сосредоточиться. Авторы также обсуждают различные жанры музыки и их эффекты на наш организм. Если вы любите музыку или просто хотите узнать больше о ее преимуществах, то эта статья - отличный выбор!
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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