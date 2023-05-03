Интересует выбор смартфона средней цены

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Интересует выбор смартфона средней цены

Новое сообщение Prokl » 03 май 2023, 00:05

Меня интересует выбор смартфона, как сейчас ориентироваться при всем том многообразии в магазинах?


Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Аватара пользователя
Prokl
Знаток
 
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Праздники, развлечения, досуг

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group