Нужны курсы для сотрудников компании

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Нужны курсы для сотрудников компании

Новое сообщение ofbtu » 06 май 2023, 13:38

Ищу курсы именно для корпоративных клиентов, у нас компания большая надо людей отправить на курсы чтобы прошли обучение, тематика пока окончательно не утверждена если что


ofbtu
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Зарегистрирован: 28 ноя 2022, 00:14
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