Нужны курсы для сотрудников компании
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Нужны курсы для сотрудников компании
Ищу курсы именно для корпоративных клиентов, у нас компания большая надо людей отправить на курсы чтобы прошли обучение, тематика пока окончательно не утверждена если что
- ofbtu
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 28 ноя 2022, 00:14
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