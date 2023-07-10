Не знаю где отпраздновать свой день рождение
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Не знаю где отпраздновать свой день рождение
Не знаю где отпраздновать свой день рождение. Посоветуйте хорошие места.
- Ivan95
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:37
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Re: Не знаю где отпраздновать свой день рождение
Можете отпраздновать свой день рождения в каком-то ресторане с друзьями. Мы всегда празднуем день рождения своего ребёнка там.
- Владлен
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:43
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Re: Не знаю где отпраздновать свой день рождение
Зачем в ресторан ходить, если можно пойти сюда https://franchise.warpoint.ru/ и хорошо повеселиться с друзьями. Я каждый свой день рождения праздную здесь, и мне очень нравиться.
- Anton560
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:40
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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