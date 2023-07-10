Не знаю где отпраздновать свой день рождение

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Не знаю где отпраздновать свой день рождение

Новое сообщение Ivan95 » 10 июл 2023, 21:39

Не знаю где отпраздновать свой день рождение. Посоветуйте хорошие места.


Ivan95
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Re: Не знаю где отпраздновать свой день рождение

Новое сообщение Владлен » 11 июл 2023, 08:46

Можете отпраздновать свой день рождения в каком-то ресторане с друзьями. Мы всегда празднуем день рождения своего ребёнка там.
Владлен
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Re: Не знаю где отпраздновать свой день рождение

Новое сообщение Anton560 » 11 июл 2023, 11:26

Зачем в ресторан ходить, если можно пойти сюда https://franchise.warpoint.ru/ и хорошо повеселиться с друзьями. Я каждый свой день рождения праздную здесь, и мне очень нравиться.
Anton560
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