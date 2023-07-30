Katirina_Varnava » 30 июл 2023, 21:39

Начал заниматься страйкболом.

Очень динамичный спорт , но затраты не маленькие.

Я бегаю сейчас в запасной комплекте товарища, но надо брать свою амуницию((

На https://airsoftsports.ru посмотрел цены и понял что надо 40 000 рублей мне ((

Коплю )))