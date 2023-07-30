Очень динамичный спорт , но затраты не маленькие.
Я бегаю сейчас в запасной комплекте товарища, но надо брать свою амуницию((
На https://airsoftsports.ru посмотрел цены и понял что надо 40 000 рублей мне ((
Коплю )))
Модераторы: more, bot, translate
Очень динамичный спорт , но затраты не маленькие.
Я бегаю сейчас в запасной комплекте товарища, но надо брать свою амуницию((
На https://airsoftsports.ru посмотрел цены и понял что надо 40 000 рублей мне ((
Коплю )))
Вернуться в Праздники, развлечения, досуг
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5