Страйкбол

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Страйкбол

Новое сообщение Katirina_Varnava » 30 июл 2023, 21:39

Начал заниматься страйкболом.

Очень динамичный спорт , но затраты не маленькие.

Я бегаю сейчас в запасной комплекте товарища, но надо брать свою амуницию((

На https://airsoftsports.ru посмотрел цены и понял что надо 40 000 рублей мне ((

Коплю )))



Katirina_Varnava
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Зарегистрирован: 10 дек 2020, 14:03
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