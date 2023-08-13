Как вам такое развлечение как игра в клубе ВР
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Как вам такое развлечение как игра в клубе ВР
Как вам развлечение такое как игра в клубе виртуальной реальности? Хотел попробовать уже давно поиграть
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glebushka
- Фанат
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- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Как вам такое развлечение как игра в клубе ВР
Довольно-таки интересно, но надо посмотреть цены на это дело какие
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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