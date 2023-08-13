Как вам такое развлечение как игра в клубе ВР

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Как вам такое развлечение как игра в клубе ВР

Новое сообщение glebushka » 13 авг 2023, 19:55

Как вам развлечение такое как игра в клубе виртуальной реальности? Хотел попробовать уже давно поиграть


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glebushka
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Re: Как вам такое развлечение как игра в клубе ВР

Новое сообщение LVS » 14 авг 2023, 07:52

Довольно-таки интересно, но надо посмотреть цены на это дело какие
LVS
Фанат
 
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Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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