Arionov » 01 окт 2023, 15:55

Всем привет. Мне идея нужна для подарка. Смотрите в чем дело - у нас годовщина свадьбы скоро и жена ждет от меня какого-то яркого и интересного подарка. Я в Питер еду, вот и думаю - может там что-то купить? А что?