Нужен подарок для жены
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Нужен подарок для жены
Всем привет. Мне идея нужна для подарка. Смотрите в чем дело - у нас годовщина свадьбы скоро и жена ждет от меня какого-то яркого и интересного подарка. Я в Питер еду, вот и думаю - может там что-то купить? А что?
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Arionov
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 13 мар 2022, 12:42
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Re: Нужен подарок для жены
Рассказали бы хоть в двух словах о своей жене - сколько лет, чем увлекается? А то вообще не знаю что советовать в подарок некой эфемерной женщине. Информации то ноль!
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Flip
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 окт 2023, 16:12
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Re: Нужен подарок для жены
Ей 32, увлечений особо нет - работа, дом и выход в свет в выходные. Вот гороскопы очень любит - это да! Каждое утро начинает с того, что читает что нас ждет
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Arionov
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 13 мар 2022, 12:42
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Re: Нужен подарок для жены
Ой, я с гороскопами как раз не очень дружу и не знаю, что можно купить такому человеку. Может какую-то книгу с описанием ее знака? Она кто по гороскопу?
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Flip
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 окт 2023, 16:12
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Re: Нужен подарок для жены
Она дева. Но зачем ей книга? Она в интернете постоянно сидит на сайтах этой тематики и там всю информацию находит. так что книгой, думаю, ее не удивить будет
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Arionov
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 13 мар 2022, 12:42
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Re: Нужен подарок для жены
Ну хорошо. Не обязательно книгу покупать. Можно и другие способы найти для того, чтобы притянуть подарок к знаку зодиака. Вы знаете, какой камень является талисманом девы? Если нет, то можете вот здесь найти эту информацию: https://divagold.ru/o-nas/poleznye-stat ... ku-zodiaka И тогда можно будет купить что-то из ювелирных изделий с этим камешком. На мой взгляд это отличный подарок будет
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Flip
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 окт 2023, 16:12
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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