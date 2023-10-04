Где заказать свадебный торт в Москве?
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Где заказать свадебный торт в Москве?
Привет, ребята! Подскажите, где в Москве можно заказать качественный свадебный торт? Ищу что-то особенное и вкусное для нашей свадьбы. Буду благодарен за рекомендации!
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 210
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где заказать свадебный торт в Москве?
Привет! Я вас понимаю, свадебный каравай - это важная часть свадьбы. Могу посоветовать кондитерскую "Chocoloves". У них вкусные и красивые свадебные караваи. Мы сами у них заказывали, и гости были в восторге! Они делают разные дизайны и вкусы, так что точно подберете под свой стиль. Ну и конечно, шоколадные элементы всегда приятны на празднике. Советую обратиться к ним, не пожалеете!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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