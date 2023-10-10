Купить классный айфон
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Купить классный айфон
icentr67 стал моим первым выбором при покупке продукции Apple https://iphone67.ru/. Очень понравилась консультация сотрудников магазина - они объяснили все детали и помогли выбрать подходящий гаджет. Доставка была оперативной, и устройство пришло в идеальном состоянии.
- belkodi
- Писатель
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- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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