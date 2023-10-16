Хочу мужу купить смарт часы
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Хочу мужу купить смарт часы
Хочу мужу купить смарт часы, чтоб они ему точно понравились! Дайте какие-то рекомендации, на чем стоило бы остановится сейчас в 2023!
- belkodi
- Писатель
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- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Хочу мужу купить смарт часы
С удовольствием поделюсь рекомендацией! В 2023 году, для современных и стильных смарт-часов, стоит обратить внимание на Watch Ultra 2 https://mobilo4ka.ru/apple-tehnika-kupit/chasy-a/watch-ultra-2022/watch-ultra-2-2023/. Эти часы сочетают в себе высокую функциональность, элегантный дизайн и превосходную производительность. Они поддерживают множество полезных функций, будь то мониторинг здоровья, уведомления или многое другое. Их точный выбор в Магазине "Мобилочка" сделает подарок вашему мужу по-настоящему удивительным.
- kodena
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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