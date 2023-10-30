Хочу заказать еду с доставкой
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Хочу заказать еду с доставкой
Сегодня у меня очень плотный график, и я не успеваю приготовить ужин. Хочу заказать еду с доставкой, но не знаю, в какой ресторан. Может, кто-нибудь может посоветовать хороший ресторан с доставкой?
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Naidjel
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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