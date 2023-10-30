Naidjel » 30 окт 2023, 01:19

Сегодня у меня очень плотный график, и я не успеваю приготовить ужин. Хочу заказать еду с доставкой, но не знаю, в какой ресторан. Может, кто-нибудь может посоветовать хороший ресторан с доставкой?