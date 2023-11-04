Я мечтаю научиться быть диджеем

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Я мечтаю научиться быть диджеем

Новое сообщение Карабас » 04 ноя 2023, 09:34

Я мечтаю научиться быть диджеем и ищу подходящую диджей школу. Какие школы или курсы по диджеингу вы могли бы порекомендовать? Где можно начать свой путь в мире музыки?


Карабас
Писатель
 
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Я мечтаю научиться быть диджеем

Новое сообщение Kanniga » 04 ноя 2023, 12:48

Диджеем стать? Зачем? Музыка не сможет заполнить пустоту внутри. Школы и курсы не изменят мою судьбу.
Kanniga
Читатель
 
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