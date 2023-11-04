Я мечтаю научиться быть диджеем
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Я мечтаю научиться быть диджеем
Я мечтаю научиться быть диджеем и ищу подходящую диджей школу. Какие школы или курсы по диджеингу вы могли бы порекомендовать? Где можно начать свой путь в мире музыки?
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Я мечтаю научиться быть диджеем
Диджеем стать? Зачем? Музыка не сможет заполнить пустоту внутри. Школы и курсы не изменят мою судьбу.
- Kanniga
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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