в Казани открылся клуб виртуальной реальности?
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в Казани открылся клуб виртуальной реальности?
Парни, в Казани открылся клуб виртуальной реальности? и я давно мечтаю попробовать такое развлечение
- Kaslan
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: в Казани открылся клуб виртуальной реальности?
Клуб виртуальной реальности? Забудь, там всё равно ничего не реальное.
- JamesReus
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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