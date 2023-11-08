в Казани открылся клуб виртуальной реальности?

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в Казани открылся клуб виртуальной реальности?

Новое сообщение Kaslan » 08 ноя 2023, 11:35

Парни, в Казани открылся клуб виртуальной реальности? и я давно мечтаю попробовать такое развлечение


Kaslan
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Re: в Казани открылся клуб виртуальной реальности?

Новое сообщение JamesReus » 08 ноя 2023, 15:09

Клуб виртуальной реальности? Забудь, там всё равно ничего не реальное.
JamesReus
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